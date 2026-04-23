Фермерскому хозяйству в Ступине предоставили семь гектаров земли

23 апреля 2026, 16:46

Семь гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали фермерскому хозяйству в Ступине для развития растениеводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.





Участок ферма получила в аренду без торгов в рамках областной программы поддержки предприятий агропромышленного комплекса.





«В регионе ряды производителей товаров агросектора постоянно пополняются молодыми фермерскими хозяйствами, которые начинают свой путь с получения земли в аренду без торгов, а уже через два-три года становятся полноправными игроками рынка», — заявил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.