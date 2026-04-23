Фермерскому хозяйству в Ступине предоставили семь гектаров земли
Семь гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали фермерскому хозяйству в Ступине для развития растениеводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
Участок ферма получила в аренду без торгов в рамках областной программы поддержки предприятий агропромышленного комплекса.
«В регионе ряды производителей товаров агросектора постоянно пополняются молодыми фермерскими хозяйствами, которые начинают свой путь с получения земли в аренду без торгов, а уже через два-три года становятся полноправными игроками рынка», — заявил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Ступинское хозяйство, получившее участок, ранее выиграло грант «Агростартап» на создание питомника плодовых растений. Теперь на имеющейся ранее земле фермеры организуют теплицу, а на новых семи гектарах будут проводить посадки в открытом грунте.