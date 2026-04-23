Готовность капремонта каширской школы №1 достигла 57%

23 апреля 2026, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №1, расположенную на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 57%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас в здании, общая площадь которого составляет почти четыре тысячи квадратных метров, ведётся монтаж окон, отделка помещений, а также устройство напольного покрытия из керамогранита на лестницах», — говорится в сообщении.