Готовность капремонта каширской школы №1 достигла 57%
Школу №1, расположенную на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены уже на 57%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас в здании, общая площадь которого составляет почти четыре тысячи квадратных метров, ведётся монтаж окон, отделка помещений, а также устройство напольного покрытия из керамогранита на лестницах», — говорится в сообщении.Школу обновят снаружи и изнутри, поставят туда современное оборудование и мебель, а прилегающую территорию благоустроят.
Завершить работы должны в текущем году.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт детского сада в посёлке Загорянский округа Щёлково закончат в августе.