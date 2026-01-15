Фермы Подмосковья приглашают на конные прогулки, экскурсии и катки
Жители и гости Подмосковья могут провести выходные с пользой и удовольствием на фермерских комплексах региона. В Московской области работает около 300 объектов агротуризма — от маленьких семейных ферм до больших этнопарков и развлекательных комплексов. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.
Агротуризм — это шанс познакомиться с жизнью сельского хозяйства, с животными и активно отдохнуть на природе. Для детей и взрослых здесь организуют интерактивные программы, конные прогулки, экскурсии по ферме и природные маршруты.
Например, в этнопарке «Кочевник» под Сергиевым Посадом можно покататься на собачьих упряжках, лошадях, оленях и даже верблюдах. Любители адреналина оценят поездки на снегоходах и на снежном «банане».
Ферма «Бунин ручей» в деревне Клейменово привлекает живописной территорией и чистым воздухом. Здесь можно покормить животных, пройтись по экологической тропе, покататься на лошадях и на катке на озере.
А на ферме «Русский страус» в деревне Старые Кузьменки можно увидеть африканских страусов вблизи, посетить «Гостиную эму» и узнать много интересного о жизни этих необычных птиц.
Подмосковные фермы — это возможность всей семьей познакомиться с природой и сельской жизнью, погулять на свежем воздухе и получить много новых эмоций и впечатлений.
