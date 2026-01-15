Фермы Подмосковья приглашают на конные прогулки, экскурсии и катки

15 января 2026, 13:35

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Жители и гости Подмосковья могут провести выходные с пользой и удовольствием на фермерских комплексах региона. В Московской области работает около 300 объектов агротуризма — от маленьких семейных ферм до больших этнопарков и развлекательных комплексов. Об этом рассказали в региональном Минсельхозе.