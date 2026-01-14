Производство яиц в Подмосковье выросло почти на 4%

14 января 2026, 17:44

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

По итогам 2025 года в Московской области произвели 207 миллионов яиц — это на 7,3 миллиона штук больше, чем годом ранее. Рост составил 3,7%. В общий объём вошли все виды продукции: куриные, перепелиные, цесариные и инкубационные яйца, сообщили в подмосковном Минсельхозе.