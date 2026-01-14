Производство яиц в Подмосковье выросло почти на 4%
По итогам 2025 года в Московской области произвели 207 миллионов яиц — это на 7,3 миллиона штук больше, чем годом ранее. Рост составил 3,7%. В общий объём вошли все виды продукции: куриные, перепелиные, цесариные и инкубационные яйца, сообщили в подмосковном Минсельхозе.
Птицеводство в Подмосковье остаётся стабильной и развивающейся отраслью. Сегодня в ней работают 13 сельхозпредприятий, восемь из которых специализируются именно на производстве пищевого и инкубационного яйца. Дополнительный импульс отрасли дают крупные инвестиционные проекты.
Так, в 2026 году в Кашире планируют завершить строительство нового комплекса по производству куриных яиц компании «Белянка». Предприятие сможет выпускать до 525 миллионов яиц в год. В проект вложили около 6 млрд рублей, после запуска он даст региону 300 новых рабочих мест.
Параллельно в Подмосковье развивают переработку яичной продукции — направление с высокой добавленной стоимостью и экспортным потенциалом. В Чехове компания «Кая-Трейд» готовит проект строительства завода по переработке яиц. Производство рассчитано на выпуск 250 тонн варёных яиц в год, 300 тысяч упаковок обработанной продукции и 500 тысяч литров меланжа. Инвестиции в проект превысят 200 млн рублей, запуск предприятия запланировали на 2028 год.
В регионе отмечают, что новые производства и современные технологии помогут не только увеличить объёмы выпуска, но и укрепить позиции подмосковной продукции на российском и зарубежных рынках.
Читайте также: