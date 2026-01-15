Учёную из Подмосковья отметили за разработки в сфере пищевой промышленности

15 января 2026, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Учёный из Московской области Анна Белоус стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2025 года в области науки и техники. Она представляет Федеральный исследовательский центр животноводства имени академика Л. К. Эрнста и работает кандидатом биологических наук. Церемонию награждения провели в Министерстве науки и высшего образования РФ, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.