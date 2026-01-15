Учёную из Подмосковья отметили за разработки в сфере пищевой промышленности
Учёный из Московской области Анна Белоус стала лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2025 года в области науки и техники. Она представляет Федеральный исследовательский центр животноводства имени академика Л. К. Эрнста и работает кандидатом биологических наук. Церемонию награждения провели в Министерстве науки и высшего образования РФ, сообщили в Минсельхозе Подмосковья.
Анна Белоус руководит филиалом Всероссийского научно-исследовательского института интегрированного рыбоводства. Премию ей присудили как одному из авторов проекта по разработке и внедрению киберфизических систем для пищевой промышленности. Эти решения помогают предприятиям точнее управлять производственными процессами, снижать потери и обеспечивать стабильное качество продукции.
Разработки учёных делают производство более прозрачным и контролируемым. Благодаря новым технологиям компании могут строго соблюдать требования безопасности и выпускать продукцию, соответствующую высоким стандартам.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что премии Правительства России в области науки и техники ежегодно вручают за серьёзные научные достижения, создание новых технологий и их внедрение в экономику. В 2025 году награды получили 217 исследователей, инженеров и конструкторов, в том числе 19 научных коллективов и 7 коллективов молодых учёных.
