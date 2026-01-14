Снежный циклон дополнительно защитил озимые в Подмосковье
Снежный циклон «Фрэнсис», который принёс в Московскую область рекордное количество снега, оказал благоприятное влияние на озимые сельскохозяйственные культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Повторное выпадение снега сформировало устойчивый защитный покров. Он играет главную роль в сохранности посевов зимой.
«В прошлом году аграрии региона засеяли около 98 000 гектаров озимых культур – пшеницы, ржи, тритикале и рапса. Дополнительный снежный покров сглаживает резкие перепады температур и удерживает тепло почвы. Кроме того, он снижает риск вымерзания и защищает озимые культуры от механических повреждений, – например, вызванных ветром», – рассказали в ведомстве.Вегетация озимых начинается ранней весной, как только сходит снежный покров, и яровые только готовят к посевной кампании. Как отметили в региональном Минсельхозпроде, при таянии снег насытит почву влагой, что создаст благоприятные условия для начала активной вегетации.