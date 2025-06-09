Фестиваль «7яФест» в Павловском Посаде объединил семьи Восточного Подмосковья

09 июня 2025, 12:04

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада провели IX региональный семейный фестиваль «7яФест». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Центр развития и поддержки семьи «Росток», администрация и Фонд президентских грантов пригласили семьи всего Восточного Подмосковья. Мамы, папы и дети участвовали в концертной программе, рисовали на мастер-классах, соревновались в спортивных играх, решали интеллектуальные задачи, снимались в красивых фотозонах. Гости попробовали угощения полевой кухни, побывали на ремесленных ярмарках, военно-патриотических выставках, полакомились огромным тортом-мороженым.

«Часть всего хорошего, что мы получили на фестивале, отправится к тем, кто не смог быть с нами, но обязательно почувствует нашу заботу. Именно такие праздники делают сильнее каждую семью и весь наш округ. Спасибо всем, кто пришёл и показал своим примером, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять семейные традиции, – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.