Фестиваль «7яФест» в Павловском Посаде объединил семьи Восточного Подмосковья
В городском парке культуры и отдыха Павловского Посада провели IX региональный семейный фестиваль «7яФест». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Центр развития и поддержки семьи «Росток», администрация и Фонд президентских грантов пригласили семьи всего Восточного Подмосковья. Мамы, папы и дети участвовали в концертной программе, рисовали на мастер-классах, соревновались в спортивных играх, решали интеллектуальные задачи, снимались в красивых фотозонах. Гости попробовали угощения полевой кухни, побывали на ремесленных ярмарках, военно-патриотических выставках, полакомились огромным тортом-мороженым.
«Часть всего хорошего, что мы получили на фестивале, отправится к тем, кто не смог быть с нами, но обязательно почувствует нашу заботу. Именно такие праздники делают сильнее каждую семью и весь наш округ. Спасибо всем, кто пришёл и показал своим примером, как важно быть вместе, поддерживать друг друга и сохранять семейные традиции, – сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.
Гости фестиваля «7яФест» вместе делали добрые дела. Многие семьи стали участниками благотворительной акции «Росток надежды». Они собирали посылки для солдат, для детей и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.