На личном приёме в администрации Павловского Посада обсудили вопросы ЖКХ

04 июня 2025, 12:44

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел приём граждан по личным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Лидия Николаевна обратилась с вопросом смены председателя дома, не являющегося собственником квартир в нём. Женщину интересовало качество благоустройства дворовой территории и скапливания воды в месте расположения газовой трубы.

«Приняли решение о встрече с заявительницей на месте на следующей неделе. Знаю, что жильцов этих домов волнует модернизация детской игровой площадки. Рассмотрим этот вопрос при формировании плана на следующий год, – отметил Белоусов.