На личном приёме в администрации Павловского Посада обсудили вопросы ЖКХ
Замглавы Павлово-Посадского городского округа Александр Белоусов провел приём граждан по личным вопросам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Лидия Николаевна обратилась с вопросом смены председателя дома, не являющегося собственником квартир в нём. Женщину интересовало качество благоустройства дворовой территории и скапливания воды в месте расположения газовой трубы.
«Приняли решение о встрече с заявительницей на месте на следующей неделе. Знаю, что жильцов этих домов волнует модернизация детской игровой площадки. Рассмотрим этот вопрос при формировании плана на следующий год, – отметил Белоусов.Кроме того, вопросы павловопосадцев касались ремонта общей канализационной трубы в подвале, замены центральной водопроводной трубы, установки контейнерной площадки, установки газовой колонки. Ещё одной темой стал пересмотр тарифа на электричество.