Юные патриоты зажгли в Пушкинском округе виртуальную «Свечу памяти»
Команда «Юнармия» из города Пушкино приняла участие в интерактивной викторине «Свеча памяти». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Викторина прошла в канун Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Юные патриоты зажгли виртуальную «Свечу памяти».
«Ребята отметили, что такие акции помогают задуматься о важности сохранения исторической памяти и правды, о недопустимости повторения таких трагедий в будущем. Подобные встречи позволяют каждому внести личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам, вспомнить о 27 миллионах погибших в военные годы», – отметили в пресс-службе.
Новая памятная дата – День памяти жертв геноцида советского народа – будет впервые отмечаться в этом году в России 19 апреля. В этот день в 1943 году в СССР был издан указ о преследовании и наказании фашистов и их пособников, виновных в убийствах и истязаниях советского мирного населения и пленных красноармейцев.
Документ впервые зафиксировал свидетельства системной политики нацистов по уничтожению жителей Советского Союза.