Юные патриоты зажгли в Пушкинском округе виртуальную «Свечу памяти»

16 апреля 2026, 14:40

Команда «Юнармия» из города Пушкино приняла участие в интерактивной викторине «Свеча памяти». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Викторина прошла в канун Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершённого нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Юные патриоты зажгли виртуальную «Свечу памяти».

«Ребята отметили, что такие акции помогают задуматься о важности сохранения исторической памяти и правды, о недопустимости повторения таких трагедий в будущем. Подобные встречи позволяют каждому внести личный вклад в помощь нуждающимся ветеранам, вспомнить о 27 миллионах погибших в военные годы», – отметили в пресс-службе.