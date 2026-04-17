В Пушкинском «Диктант Победы» напишут на 45 площадках
24 апреля в России состоится Международная патриотическая акция «Диктант Победы». В городском округе Пушкинский 45 площадок откроют для желающих проверить свои знания об истории Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В этом году «Диктант Победы» приурочат к 130-летию со дня рождения Георгия Жукова. Отдельный блок вопросов будет связан с подвигами героев СВО. Принять участие в акции можно как офлайн, так и в онлайн-формате.
«В образовательных учреждениях идёт активная подготовка. Учащиеся повторяют исторический материал, проводят викторины, играют в тематические настольные игры. Они также смотрят документальные и художественные фильмы, посвящённые военным событиям», – рассказали в администрации.В Образовательном комплексе №11 микрорайона Заветы Ильича побывала депутат Совета депутатов городского округа Пушкинский Анна Дунаева. Она поговорила со школьниками, посетила патриотический музей и отметила важность проведения подобных мероприятий для сохранения истории и памяти поколений.
Главные цели проведения «Диктанта Победы» – сохранение исторического и культурного наследия, содействие патриотическому воспитанию молодёжи и противодействие попыткам фальсификации истории.