Фестиваль барочной и народной музыки в Подмоклове пройдёт в начале августа

18 июля 2025, 21:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Подмоклово городского округа Серпухов 2 и 3 августа состоится VII музыкальный фестиваль под открытым небом. Мероприятие проводится каждые два года, начиная с 2014-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Фестивальные площадки расположены возле уникального архитектурного сооружения – храма Рождества Богородицы. Его построил в петровские времена по итальянским образцам князь Григорий Долгоруков. Именно эта архитектура навеяла идею концепции фестиваля его организаторам – настоятелю храма протоиерею Дионисию Крюкову, его дочери Вере Воронежской и её друзьям, выпускникам Московской консерватории, исполняющим музыку барокко», – рассказали в пресс-службе.