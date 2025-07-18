Фестиваль барочной и народной музыки в Подмоклове пройдёт в начале августа
В селе Подмоклово городского округа Серпухов 2 и 3 августа состоится VII музыкальный фестиваль под открытым небом. Мероприятие проводится каждые два года, начиная с 2014-го, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестивальные площадки расположены возле уникального архитектурного сооружения – храма Рождества Богородицы. Его построил в петровские времена по итальянским образцам князь Григорий Долгоруков. Именно эта архитектура навеяла идею концепции фестиваля его организаторам – настоятелю храма протоиерею Дионисию Крюкову, его дочери Вере Воронежской и её друзьям, выпускникам Московской консерватории, исполняющим музыку барокко», – рассказали в пресс-службе.Музыкальная программа включает не только барочную, но и народную музыку. О программе и исполнительском составе фестиваля можно узнать на сайте.
В этом году мероприятие проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.