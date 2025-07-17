Около 300 фермеров соберут в Истре Сырный фестиваль и Сырный чемпионат России

17 июля 2025, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В деревне Дубровское муниципального округа Истра 1-3 августа пройдёт большой гастрономический фестиваль фермерской продукции. Он объединит 300 фермеров из более чем 50 регионов России, сообщили в пресс-службах Министерства культуры и туризма, а также Минсельхозпрода Московской области.





В фестивале примут участие производители фермерской продукции из Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей. Будут представлены товары 25 виноделен и предприятий народных художественных промыслов.



Гости смогут продегустировать и купить сыры и молочную продукцию из коровьего, овечьего и козьего молока, мясные и рыбные деликатесы, грибы и ягоды, мёд, натуральные напитки, хлебобулочные изделия, травяные чаи и многое другое.



Для детей подготовили такие развлечения, как батутный городок, игры, конкурсы, мастер-классы по росписи посуды. На мини-ферме ребята и их родители смогут познакомиться с животными сыроварни.

«На мероприятии будут представлены 75 подмосковных производителей. С 2021 года Московская область – лидер в стране по производству сыра. Только в прошлом году объём выпуска превысил 173,5 тыс. тонн. В этом году планируется увеличить этот показатель на 3,3 тыс. тонн. В регионе в отрасли работают свыше 50 промышленных предприятий и 50 фермерских хозяйств. Создан агропарк кластерного типа «Сырная долина», – рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.