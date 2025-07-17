В деревне Сафоново устроили летнюю игровую программу для юных жителей
На детской площадке в деревне Сафоново для юных провели игровую программу «Здравствуй, лето!». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Мероприятие было организовали Центр культурного развития «Гармония» и библиотека посёлка Дубовая Роща.
«Летние каникулы – время весёлых игр и развлечений для детворы. Маленьких жителей ждали увлекательные конкурсы, подвижные игры, забавы под открытым небом. Дети с удовольствием участвовали в состязаниях и получали сладкие призы», – отметили в администрации.Для старшего поколения в рамках акции «Сладкая пауза» тоже приготовили угощения. Каждый житель старше 50 лет, пришедший с социальной картой, получил подарок от территориального управления «Сафоновское».
Следующее подобное мероприятие запланировано на 23 июля. Оно начнётся в 18 часов на детской площадке в деревне Старково.