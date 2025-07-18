В Подмосковье в этом году модернизируют пять центральных библиотек
Пять центральных библиотек модернизируют в текущем году в Московской области. В программу вошли библиотеки в Раменском, Ногинске, Воскресенске, Зарайске и Наро-Фоминске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства культуры и туризма.
Ремонтные работы в этих библиотеках уже начались.
«Например, в библиотеке в Ногинске уже завершили демонтаж старых инженерных сетей, убрали внутреннюю отделку и сняли потолочные перекрытия. Теперь рабочим предстоит заменить электрику, смонтировать потолочные модули и обустроить функциональные зоны для чтения», — говорится в сообщении.Обновлённые библиотеки будут соответствовать всем современным требованиям. Там откроют мультимедийные центры с доступом к электронным ресурсам, современные читальные залы и зоны для групповой и индивидуальной работы. Предусмотрено также создание безбарьерной среды.
В прошлом году модернизацию провели в библиотеках в Чехове, Долгопрудном, Пущине и Лыткарине.