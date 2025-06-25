Фестиваль «День молодёжи-2025» пройдёт в 45 подмосковных городах

25 июня 2025, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

По всей России 28 июня отметят День молодёжи. В этом году праздник впервые охватит все регионы и пройдёт под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай». В Московской области фестивали состоятся в 45 городах. Центральной точкой станет Балашиха, сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.







«В Московской области проживают более 2 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. Все они – с разными увлечениями, интересами, талантами и стремлениями. Поэтому и программу фестиваля в Подмосковье мы сделали максимально разносторонней, чтобы каждый смог найти что-то для себя. Мы подготовили в регионе 45 площадок. Адреса и подробности можно найти на сайте. Ждём всех», – сказала министр информации и молодёжной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.