Гостям Дня молодёжи в Кашире предложат танцевальное шоу и мастер классы
В Кашире 28 июня пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. Центральными площадками станут городской парк отдыха в Кашире-2 и стадион «Энергетик», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Программа начнется в 10 утра соревнованиями по стритболу, волейболу и армрестлингу. Пройдут также мастер-классы по современной хореографии, игре на ханге, ремесленная ярмарка и «Селфи-круг». В 18 часов начнёт работу площадка «Встреча с интересным человеком». Юные журналисты и представители молодёжных объединений смогут задать вопросы выдающимся личностям муниципалитета», – рассказали в пресс-службе.Там добавили, что вечером на стадионе «Энергетик» выступят хедлайнеры праздника – Konfuz, танцевальное шоу Faces, а также резиденты топового московского клуба DJ Владис и MC Shayon. Им помогут молодые каширские артисты.