Студенты колледжа «Энергия» приняли участие в спортивной акции на стадионе ЦСКА

25 июня 2025, 09:36

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Студенты Подмосковного колледжа «Энергия» присоединились к массовой зарядке с известными спортсменами на ВЭБ Арене в Москве. Мероприятие прошло в рамках проекта «Зарядка с Первыми», сообщает Министерство образования Московской области.