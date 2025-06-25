Студенты колледжа «Энергия» приняли участие в спортивной акции на стадионе ЦСКА
Студенты Подмосковного колледжа «Энергия» присоединились к массовой зарядке с известными спортсменами на ВЭБ Арене в Москве. Мероприятие прошло в рамках проекта «Зарядка с Первыми», сообщает Министерство образования Московской области.
Участниками стали активисты «Движения Первых» из кампусов колледжа в Реутове, Балашихе и Богородском округе. Вместе с молодежью со всей страны ребята вышли на поле стадиона ЦСКА, чтобы начать день с зарядки и получить заряд бодрости.
Занятие для участников провели олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и бывший вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев. Спортсмены не только провели тренировку и мастер-классы, но и пообщались с молодежью, сделали совместные фото.
Всего на стадионе собралось около тысячи представителей «Движения Первых» и их наставников. Студентов колледжа «Энергия» сопровождала советник директора по воспитательной работе Дарья Киселева.
Организаторы отмечают, что акция стала ярким примером силы командного духа, здорового образа жизни и единства молодежных инициатив.
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