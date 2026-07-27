Фестиваль «Джаз импрессио» пройдет в Серпуховском музее 8 августа
8 августа во дворе Серпуховского историко-художественного музея в девятый раз пройдет ежегодный фестиваль под открытым небом, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Впервые музей организовал фестиваль в 2018 году, когда отмечал свое 100-летие. С тех пор каждое мероприятие получает новую тему и оригинальное название. В этом году организаторы посвятили фестиваль выставке «Импрессионизм с русской душой». Темой вечера станет «Джаз импрессио» — гости смогут увидеть, как переплетаются музыка, свет и живопись русских художников рубежа XIX–XX веков.
В программу вошли выступление джазового коллектива под руководством Федора Андреева, показ нейроанимации картин из музейной коллекции на большом экране, мастер-классы сотрудников музея, традиционная лотерея и ярмарка мастеров.
Фестиваль начнется в 19:00. Вход свободный, однако посетителям необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте музея. Возрастное ограничение — 0+.
Организаторы рекомендуют гостям одеться по погоде и взять с собой зонт, поскольку все мероприятия пройдут под открытым небом.
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