Фестиваль «Джаз импрессио» пройдет в Серпуховском музее 8 августа

27 июля 2026, 17:27

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

8 августа во дворе Серпуховского историко-художественного музея в девятый раз пройдет ежегодный фестиваль под открытым небом, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.