Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах откроют в этом году

27 июля 2026, 17:36

Видео: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Подземный переход строят в Люберцах на пересечении Октябрьского проспекта и Смирновской улицы. Открыть там движение планируют в текущем году. Ход работ проверил глава округа Владимир Волков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас строители завершили бетонирование и прокладывают инженерные коммуникации, а также монтируют металлоконструкции входных групп.





«Это очень важный объект. Нам важно, чтобы его сдали как можно скорее. Процесс переноса коммуникаций был трудоёмким и сложным: это исторический центр города, строители периодически наткались на коммуникации, которые не учли в проекте. Но сейчас этот этап пройден, и строители заметно усилились — динамика заметна», — отметил Волков.