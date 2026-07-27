В Пушкинском отремонтируют пять котельных и заменят десять участков теплосети
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил качество завершившегося капремонта котельной «7 квартал» в Ивантеевке. Она обеспечивает теплом более 6000 жителей – 35 многоквартирных домов и социальные объекты.
В ходе капремонта заменили три котла, насосное оборудование, обновили системы химической водоподготовки, теплообменники, аккумуляторные баки, дымовые трубы. Помимо этого, установили современные системы автоматизации, диспетчеризации и видеонаблюдения, привели в порядок крышу и фасад, заменили окна.
«В обновлённой котельной всё выглядит гармонично. Всё, что касается датчиков, диспетчеризации, аварийных бригад – важные слагаемые успешной работы. После теплоисточника идут магистральные, а потом ещё распределительные сети. Всё это влияет на качество жизни», – отметил Воробьёв.По его словам, подмосковные власти работают над тем, чтобы в каждом округе была большая программа по теплу.
«Каждый год мы видим снижение жалоб и очень дорожим профессионалами, которые не устают совершенствоваться. Раньше всё было в журнале, на бумаге, использовали визуальное наблюдение. Сейчас внедряем датчики, искусственный интеллект, цифровые технологии. Это помогает заранее видеть проблемные участки. Там нет людей, они сидят в комфортных условиях в диспетчерской и видят всё, что происходит в котельных городского округа», – пояснил глава региона.
Кроме того, от котельной до дома №16 по ул. Смурякова заменили участок теплосети протяжённостью 1300 метров. Он обеспечивает теплом 19 многоквартирных домов, где проживают 4600 человек.
«В этой котельной работали три паровых котла. В ходе капремонта полностью заменили всё технологическое оборудование. Установили более совершенные и эффективные котлы, заменили насосное оборудование. Котельная стала на треть экономнее расходовать энергию. Полностью обновили систему химической водоподготовки. Раньше здесь посменно работали восемь операторов и аппаратчики. Сейчас котельную обслуживают только в части профилактически работ. Дважды за смену приезжают операторы диспетчерской службы для проверки состояния и снятия параметров», – рассказал гендиректор АО «Ивантеевская Теплосеть» Вячеслав Эйхман.Он добавил, что котельную запустили в ноябре прошлого года. Параллельно производили наладку, благоустройство. В мае её полностью сдали. К котельной подключены 35 МКД, школа и детсад. В округе, как и по всему Подмосковью, активно вводят цифровой контроль объектов теплоснабжения.
Помимо котельной на ул. Толмачёва, в округе завершили капремонт двух котельных в Ивантеевке и семь участков теплосетей. По окончании перекладки теплосетей территорию приводят в порядок. Сейчас в работе – ещё шесть объектов теплоснабжения.
В общей сложности модернизация системы теплоснабжения в городском округе Пушкинский охватят около 58 000 жителей, 530 многоквартирных и частных домов, 37 социальных объектов.