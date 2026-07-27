Во Фрязине в этом году откроют завод по выпуску холодильной техники

27 июля 2026, 15:40

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Предприятие по производству холодильной техники и теплообменного оборудования строит во Фрязине компания «ВЕЗА». Сдать завод в эксплуатацию планируют в третьем квартале текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет 40%. Инвестиции в проект оценивается в 300 миллионов рублей.





«В трёхэтажном комплексе общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров организуют полный производственный цикл — от изготовления деталей до сборки, проверки и упаковки готовой продукции», — говорится в сообщении.