Фестиваль «Энтузиасты» посвятят юбилею Балашихинской хлопкопрядильной фабрики
В Балашихе на территории арт-квартала «Фабрика1830» 20 и 21 сентября состоится ежегодный фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году его посвятят 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Тема фестиваля – «Фабрика. Начало». На два дня территорию сквера у фабрики превратят в творческую мастерскую под открытым небом. Участники фестиваля создадут из нитей большой уличный арт-объект, символизирующих фабрику, а также коллективную анимацию с фабричными доминантами. Искусственный интеллект оживит архивные фото предприятия.
«Гостей также пригласят на выставку «Хрупкая сила». На ней можно будет увидеть работы, посвящённые женским фабричным профессиям. На арт- и дизайн-маркете предложат купить произведения искусства, изделия местных ремесленников, сувениры с видами города и фабрики», – рассказали в ведомстве.
В программе фестиваля – танцевальные номера и костюмированное дефиле. Посетителей ожидают музыкальный концерт и DJ-сет.
«Творческая программа будет включать мастер-классы по линогравюре, созданию экологических книг, росписи футболок, гончарному делу, мозаике и рисованию. Помимо этого, гостей научат танцам и игре на музыкальных инструментах. Любители стрит-культуры распишут автомобиль под руководством граффити-райтера. Для детей и взрослых организуют дворовые игры, мини-футбол и лазертаг», – добавили в министерстве.
Кульминацией фестиваля станет презентация итогов трёх творческих лабораторий, предшествующих событию. Участники арт-лаборатории представят уникальные изразцы, скульптуры и мозаики, ставшие первыми арт-объектами на территории фабрики. А вечером 20 сентября состоится премьера спектакля-променада «Балашихинская хлопкопрядильная фабрика. Экскурсия».
Адрес проведения: Московская область, Балашиха, ул. Советская, д. 36, корп. 7, арт-квартал «Фабрика1830».
Вход на фестиваль будет свободным. С его программой можно ознакомиться на сайте.