Фестиваль «Энтузиасты» посвятят юбилею Балашихинской хлопкопрядильной фабрики

В Балашихе на территории арт-квартала «Фабрика1830» 20 и 21 сентября состоится ежегодный фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты». В этом году его посвятят 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Тема фестиваля – «Фабрика. Начало». На два дня территорию сквера у фабрики превратят в творческую мастерскую под открытым небом. Участники фестиваля создадут из нитей большой уличный арт-объект, символизирующих фабрику, а также коллективную анимацию с фабричными доминантами. Искусственный интеллект оживит архивные фото предприятия.

«Гостей также пригласят на выставку «Хрупкая сила». На ней можно будет увидеть работы, посвящённые женским фабричным профессиям. На арт- и дизайн-маркете предложат купить произведения искусства, изделия местных ремесленников, сувениры с видами города и фабрики», – рассказали в ведомстве.

«Творческая программа будет включать мастер-классы по линогравюре, созданию экологических книг, росписи футболок, гончарному делу, мозаике и рисованию. Помимо этого, гостей научат танцам и игре на музыкальных инструментах. Любители стрит-культуры распишут автомобиль под руководством граффити-райтера. Для детей и взрослых организуют дворовые игры, мини-футбол и лазертаг», – добавили в министерстве.

