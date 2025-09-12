Представители Подмосковья победили на конкурсе «Родная игрушка»
Итоги всероссийского конкурса «Родная игрушка» подвели в Национальном центре «Россия». В нескольких тематических номинациях победу одержали подмосковные разработки. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса — общества «Знание» и «Движения Первых».
Финал конкурса проводился в формате Фестиваля детства. Для его гостей была развёрнута выставка, на которой представили прототипы игрушек-финалистов.
«Победу в номинации «Конструктор и сборная модель» одержала представительница Московской области Евгения Бербушенко с деревянным конструктором для малышей «Архангельский конёк», — говорится в сообщении.А в номинации «Мультимедийный проект» победил развивающий музыкальный мультсериал для детей до четырёх лет, созданный студией «Платошка» под руководством Анны Шелегиной.