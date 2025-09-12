Представители Подмосковья победили на конкурсе «Родная игрушка»

12 сентября 2025, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба конкурса «Родная игрушка»

Итоги всероссийского конкурса «Родная игрушка» подвели в Национальном центре «Россия». В нескольких тематических номинациях победу одержали подмосковные разработки. Об этом сообщает пресс-служба организаторов конкурса — общества «Знание» и «Движения Первых».





Финал конкурса проводился в формате Фестиваля детства. Для его гостей была развёрнута выставка, на которой представили прототипы игрушек-финалистов.





«Победу в номинации «Конструктор и сборная модель» одержала представительница Московской области Евгения Бербушенко с деревянным конструктором для малышей «Архангельский конёк», — говорится в сообщении.