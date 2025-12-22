На катках Подмосковья в январе впервые пройдёт фестиваль фигурного катания

22 декабря 2025, 18:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Подмосковья со 2 по 17 января состоится областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд» под художественным руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





