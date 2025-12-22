На катках Подмосковья в январе впервые пройдёт фестиваль фигурного катания
В парках Подмосковья со 2 по 17 января состоится областной фестиваль по фигурному катанию «Хрустальный лёд» под художественным руководством заслуженного мастера спорта России Ильи Авербуха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Со 2 по 10 января пройдут отборочные туры, на которых выступят фигуристы-любители. Конкурсанты поборются за звание лучших в Подмосковье.
Конкурсный отбор пройдёт в девяти муниципальных образованиях Московской области. В министерстве перечислили места отбора.
2 января – Центральный каток, Люберцы;
3 января – Центральный парк, Лобня;
4 января – парк «Ёлочки», Домодедово;
5 января – парк им. В. Талалихина, Подольск;
6 января – Пестовский парк, Балашиха;
7 января – Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха;
8 января – парк Мира, Коломна;
9 января – парк «Набережная им. Д.И. Менделеева», Дубна;
10 января – парк «Скитские пруды», Сергиев Посад
Начало – в 18:00. Вход свободный.
Каждое мероприятие будет завершаться специально подготовленным для фестиваля ледовым спектаклем Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием прославленных фигуристов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Шабалина и других.
Выступления конкурсантов вместе с Авербухом будут оценивать чемпионы мира по фигурному катанию Оксана Домнина и Роман Костомаров.
Завершится фестиваль масштабным гала-концертом. Он пройдёт 17 января в Центральном парке в Пушкине.
Приём заявок на участие в фестивале продлится до 24 декабря включительно.
Подробную информацию можно найти на сайте.
