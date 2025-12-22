Выставку «Ладья. Зимняя сказка – 2025» в Москве посетили свыше 75 тысяч человек
21 декабря завершилась работа выставки-ярмарки народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2025», которую посетили свыше 75 тыс. человек. В мероприятии традиционно приняли участие представители предприятий НХП Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В этом году выставка-ярмарка впервые прошла на площадке выставочного комплекса «Тимирязев центр» в Москве. Посетителям представили 45 коллективных региональных экспозиций, отражающих традиции народных художественных промыслов субъектов Российской Федерации. Всего для участия в выставке зарегистрировались более 1,5 тыс. предприятий и мастеров НХП.
Московскую область на выставке представили 17 производителей изделий народных промыслов. Среди них — ООО «Звезда Гжели», ООО «Объединение «Гжель», АО «Гжельский фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфор» и ДО «Промыслы Вербилок», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», АО «Федоскино», ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи», ЗАО «Богородская фабрика художественной резьбы по дереву», ООО «Хотьковская фабрика резных художественных изделий», ОАО «Ёлочка» и другие предприятия региона.
В рамках выставки для гостей были организованы экскурсионные программы, тематические квесты, посвящённые народным художественным промыслам России, мастер-классы, показы коллекций современной дизайнерской одежды и традиционных народных костюмов, а также концертные выступления.
