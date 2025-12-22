Выставку «Ладья. Зимняя сказка – 2025» в Москве посетили свыше 75 тысяч человек

22 декабря 2025, 17:54

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

21 декабря завершилась работа выставки-ярмарки народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка – 2025», которую посетили свыше 75 тыс. человек. В мероприятии традиционно приняли участие представители предприятий НХП Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.