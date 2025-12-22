Подольские артисты стали лауреатами всероссийского хореографического конкурса
Хореографическая студия «Подольчане» при ДК имени Карла Маркса в Подольске завоевала несколько наград на первом всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Танцующая страна».
Фестиваль проходит в Москве 20 декабря.
«Юные артисты студии под руководством Анастасии Самсоновой и Ольги Бобылевой представили на суд жюри пять танцевальных номеров, посвящённых культуре и истории России. В результате «Подольчане» стали четырежды лауреатами и первой степени и завоевали одно звание лауреата второй степени», — говорится в сообщении.Это не первые награды ребят. Ранее студия стала лауреатом первой степени на пятом международном хореографическом конкурсе «Восхождение» в Калининграде. Кроме того, руководитель коллектива Андрей Попов получил спецприз за хореографическое мастерство.