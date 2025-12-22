Достижения.рф

Подольские артисты стали лауреатами всероссийского хореографического конкурса

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Хореографическая студия «Подольчане» при ДК имени Карла Маркса в Подольске завоевала несколько наград на первом всероссийском хореографическом конкурсе-фестивале «Танцующая страна».



Фестиваль проходит в Москве 20 декабря.

«Юные артисты студии под руководством Анастасии Самсоновой и Ольги Бобылевой представили на суд жюри пять танцевальных номеров, посвящённых культуре и истории России. В результате «Подольчане» стали четырежды лауреатами и первой степени и завоевали одно звание лауреата второй степени», — говорится в сообщении.
Это не первые награды ребят. Ранее студия стала лауреатом первой степени на пятом международном хореографическом конкурсе «Восхождение» в Калининграде. Кроме того, руководитель коллектива Андрей Попов получил спецприз за хореографическое мастерство.
Лев Каштанов

