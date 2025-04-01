Фестиваль «Фонд Юрия Розума. Первые 20 лет» откроется в Щёлкове 11 апреля

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
11 апреля в Центральном дворце культуры города Щёлково стартует фестиваль «Фонд Юрия Розума. Первые 20 лет», посвященный годовщине создания благотворительного фонда, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Фонд был основан в 2005 году народным артистом России, академиком РАЕН, профессором Российской академии музыки им. Гнесиных Юрием Розумом. Первым его проектом стала поддержка музыкальной школы в поселке Загорянка (г. о. Щелково), а также помощь 10 юным талантливым исполнителям, ставшим стипендиатами.
Сегодня Международный благотворительный фонд Юрия Розума оказывает финансовую поддержку юным музыкантам от 7 до 18 лет на всем этапе их обучения в средних учебных заведениях до поступления в вузы. Команда педагогов «Музыкальной мастерской Юрия Розума» регулярно проводит выездные мероприятия по всей России, помогая раскрывать и поддерживать новые таланты.
За 20 лет работы Фонд способствовал открытию более 2000 одаренных исполнителей. Ежегодно поддержку получают более 80 юных музыкантов, а музыкальная школа в поселке Загорянка стала одной из лучших в Подмосковье.
Фестиваль откроется концертной программой с участием Юрия Розума и стипендиатов его Фонда. Дополнительная информация о Международном благотворительном фонде Юрия Розума представлена на официальном сайте.
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Сегодня Международный благотворительный фонд Юрия Розума оказывает финансовую поддержку юным музыкантам от 7 до 18 лет на всем этапе их обучения в средних учебных заведениях до поступления в вузы. Команда педагогов «Музыкальной мастерской Юрия Розума» регулярно проводит выездные мероприятия по всей России, помогая раскрывать и поддерживать новые таланты.
За 20 лет работы Фонд способствовал открытию более 2000 одаренных исполнителей. Ежегодно поддержку получают более 80 юных музыкантов, а музыкальная школа в поселке Загорянка стала одной из лучших в Подмосковье.
Фестиваль откроется концертной программой с участием Юрия Розума и стипендиатов его Фонда. Дополнительная информация о Международном благотворительном фонде Юрия Розума представлена на официальном сайте.
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Дайана Хусинова