В Подмосковье стартовал приём заявок на премию «Служение общему благу»

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Конкурс на присуждение областной премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу» проводится в Московской области, заявки принимаются до 25 апреля включительно, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Премия «Служение общему благу» присуждается гражданам России, проживающим в Московской области, а также творческим и авторским коллективам, осуществляющим деятельность в Подмосковье. Премия вручается за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в Московской области, гуманизм, активную просветительскую и благотворительную деятельность», — говорится в сообщении.Выдвигать соискателей премии могут органы власти и органы местного самоуправления, а также трудовые коллективы, общественные организации и редакции подмосковных СМИ.
Заявки на конкурс и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: индекс142326, Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория музея-заповедника А. П. Чехова, дом №1.
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