Раменским школьникам рассказали о работе поисковых отрядов

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Сторонники «Единой России» провели в Раменском патриотический час под названием «Возвращая имена». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Мероприятие посвятили работе поисковых отрядов, которые занимаются поиском пропавших без вести солдат и их опознанием на основе смертных медальонов и архивных документов. Культурный организатор Елена Анурьева рассказала о работе одного из поисковых отрядов и обсудила с ребятами её значимость.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V в единстве поколений». Он направлен на укрепление преемственности между поколениями, сохранение исторической памяти.
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«Важно сохранять память о подвиге предков и передавать её следующим поколениям. Поисковики делают невероятно ценную работу – возвращают имена героев, дают возможность потомкам узнать о судьбе родных», – сказала Анурьева.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех V в единстве поколений». Он направлен на укрепление преемственности между поколениями, сохранение исторической памяти.
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Лора Луганская