Фестиваль «Город танцует в парках» соберёт участников со всей России

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
17 мая в Подмосковье стартует III Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». В этом году впервые в проекте смогут принять участие танцоры со всей России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Худруком проекта выступает заслуженный артист России, хореограф Егор Дружинин.
Впервые фестиваль откроется масштабным концертом федерального уровня. 17 мая на сцене смогут выступить танцоры со всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов.
«К третьему сезону фестиваля мы подходим с пониманием, что популярность этого проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов, поэтому решили расширить географию участников. Ярким стартом нового сезона фестиваля «Город танцует в парках 2025» станет большой концерт с участием танцоров со всей страны», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.
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Впервые фестиваль откроется масштабным концертом федерального уровня. 17 мая на сцене смогут выступить танцоры со всей страны. Участники из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива с 18 мая по 28 июня. Завершится проект в сентябре гала-концертом финалистов федерального и отборочных этапов.
«К третьему сезону фестиваля мы подходим с пониманием, что популярность этого проекта вышла далеко за пределы Московской области. В прошлом году мы получили заявки не только из подмосковных городов, но и из других регионов, поэтому решили расширить географию участников. Ярким стартом нового сезона фестиваля «Город танцует в парках 2025» станет большой концерт с участием танцоров со всей страны», – рассказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Подробную информацию о фестивале можно найти на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля.
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Лора Луганская