Фестиваль «Город танцует в парках» соберёт участников со всей России

В первом квартале 2025 года Минтранс Подмосковья обработал свыше 59,5 тысяч обращений через региональный портал «Госуслуг». В ведомстве объявили, что гражданам доступны 21 услуга, которые можно оформить онлайн всего за несколько кликов или через МФЦ, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.