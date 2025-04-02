Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Химках состоится завершающий этап Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

В Химках состоится завершающий этап Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Оригинал
С 7 по 9 апреля в Подмосковье пройдут финальные соревнования VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Часть испытаний состоится на площадке ООО «Жостово», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Креативные индустрии —это быстро развивающаяся сфера экономики, объединяющая культуру, искусство, технологии и предпринимательство. Она охватывает кино, театр, музыку, digital-медиа, дизайн, архитектуру, моду, гастрономию, урбанистику и другие направления, формируя новые тренды и инновации.

Организаторы того направления в рамках олимпиады является Московский государственный институт культуры. Сам проект выступает ключевой инициативой президентской платформы «Россия — страна возможностей» и в 2024 году вошёл в национальный проект «Молодёжь и дети». Его главная задача — содействовать формированию кадрового потенциала и культурного суверенитета России.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Тема сезона 2025 года — «Работать и учиться в России». В этом году участникам предложат больше практико-ориентированных заданий от индустриальных партнёров, что откроет новые карьерные перспективы.

Финальные состязания проходят при поддержке Торгово-промышленной палаты Московской области. В состав жюри вошли руководитель ТПП МО Денис Французов и эксперт Елена Каныгина, которые помогут связать образовательный процесс с актуальными запросами бизнеса.

Подмосковье занимает ведущие позиции в развитии креативной индустрии. В регионе сформирована экосистема для творческих инициатив — от народных промыслов Жостово, Гжели и других традиционных ремёсел до современных арт-пространств. Здесь действуют грантовые программы и акселераторы, поддерживающие творческих предпринимателей.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Заключительный день соревнований, 9 апреля, пройдет на ООО «Жостово». В рамках «Турнира креаторов» участники будут разрабатывать идеи по популяризации креативных индустрий Подмосковья. Работа на площадке традиционного народного промысла даст финалистам возможность увидеть, как культурное наследие трансформируется в современные коммерческие проекты. Это уникальный шанс исследовать сочетание традиций и цифровых технологий и познакомиться с принципами продвижения народных ремёсел в новой экономике.

Читайте также:

В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами

В Подмосковье развивают более ста проектов импортозамещения в машиностроении

Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»
#подмосковье
#молодёжь
#инновации
#проекты
#минкульттуризма мо
Капремонт дошкольного отделения гимназии №5 в Красногорске завершат к 1 сентября
02 апреля 2025, 17:50

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Дошкольное отделение гимназии №5, расположенное на улице Циолковского в Красногорске капитально ремонтируют, в настоящее время готовность объекта достигла 50%, все работы планируется завершить к началу учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объекте, общая площадь которого составляет более 1,2 тыс. квадратных метров, рабочие монтируют системы отопления и вентиляции, слаботочную систему, прокладывают кабель и устанавливают розетки, укладывают плитку. Начались также фасадные работы. Всего на объекте работают 36 человек, используется пять единиц техники», — говорится в сообщении.
Работы ведутся и на прилегающей территории: там ведётся планировка под последующее благоустройство.

Читайте также:

В Пушкине ищут подрядчика на ремонт хирургического отделения больницы

Готовность капремонта школы №2 в Серпухове достигла 50%

Никита Пресняков отремонтировал дачу Аллы Пугачёвой в Подмосковье перед продажей
#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#красногорск
#капремонт
#капитальный ремонт
#детский сад
#детсад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами
02 апреля 2025, 17:21

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковное правительство разрабатывает единую платформу для всех участников сферы обращения с ТКО, позволяющую в режиме реального времени отслеживать многие процессы. Об этом сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
Платформа объединит региональных операторов, комплексы переработки отходов и органы государственной власти. Новая система поможет эффективнее отслеживать процессы транспортировки и утилизации отходов, позволит исключить разрозненность информации.
«Это удобный и простой инструмент с чётко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесли более 1 тыс. транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников региональных операторов и 90 тыс. контейнерных площадок», – рассказал зампред правительства - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметил в ведомстве, главные преимущества системы – создание единого реестра мест накопления отходов с возможностью онлайн-мониторинга; определение уровня заполнения контейнеров с помощью искусственного интеллекта; создание оптимальных маршрутов мусоровозов; разработка мобильного приложения водителя для фотофиксации контейнерных площадок до и после вывоза.

Результатом внедрения должны стать повышение эффективности работы региональных операторов за счёт цифровизации всех процессов, а также исключение ошибок и снижение числа жалоб жителей.

Читайте также:

Лицензии на управление жилыми домами получили уже более 30 компаний Подмосковья

Жителей Подмосковья предостерегли от неправильной утилизации кассовых чеков

В Московской области дан старт экологической акции «Сдай шины на «Мегабак»
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#мусор
#мусорный оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года ветеринары Подмосковья вакцинировали более 15 тысяч кошек
02 апреля 2025, 17:21

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В государственных ветеринарных учреждениях Подмосковья, подведомственных Минсельхозпроду Московской области, владельцам животных доступен широкий спектр услуг, включая профилактическую вакцинацию от опасных заболеваний.
Вакцинный ассортимент включает комплексные препараты, защищающие от нескольких болезней одновременно. С начала года было проведено свыше 15 тысяч вакцинаций кошек.

Комплексная вакцина отечественного производства «Мультифел-4», обеспечивающая защиту от панлейкопении, ринотрахеита, калицивирусной инфекции и хламидиоза, была введена более чем 4,1 тысячи кошек. Препаратами «Рабифел» и «Биофел РСН/РСNR» вакцинировано свыше 900 питомцев. Бесплатную прививку от бешенства российским препаратом «Рабикан» получили около 8 тысяч кошек, а более 2,4 тысяч животных были привиты вакциной «Рабифел» на платной основе.

Записаться к ветеринару на удобную дату и время можно через региональный портал госуслуг или по телефону единого ветеринарного колл-центра 7 (495) 668-01-25, где операторы готовы ответить на вопросы ежедневно с 9:00 до 21:00.

Ранее Министерство сообщило о старте сезона выездных вакцинаций, который продлится до осени. В мобильных пунктах можно не только привить питомца, но и зарегистрировать или чипировать его. График работы передвижных ветеринарных офисов обновляется каждый месяц, а актуальные адреса и даты на апрель доступны по ссылке.

Читайте также:

Урожай овощей в подмосковных теплицах с начала года составил более 34 тыс. тонн

Подмосковному фермеру передали в аренду без торгов участок в 130 га

Подмосковные ветеринары заметили рост числа падений питомцев из окон
#ветеринары
#вакцина
#препараты
#подмосковье
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Реабилитацию в Московской области ежегодно проходят 4 тыс. детей с аутизмом
02 апреля 2025, 17:12

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Реабилитацию в подмосковных социальных центрах каждый год проходят порядка 4 тыс. детей с аутизмом. Такой статистикой поделился министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
«Ежегодно около 20 тыс. детей проходят реабилитацию в наших социальных центрах, в том числе около 4 тыс. детей с аутизмом. Каждый ребёнок уникален и требует индивидуального подхода. Поэтому, чтобы создать максимально комфортные условия для обучения и развития детей, наши специалисты работают в тесном сотрудничестве с родителями», – пояснил министр.
Как уточнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в центрах работают специалисты, которые помогают детям с различными особенностями здоровья и развития. Для каждого подбирают индивидуальный план реабилитации, который включает множество занятий.

Это могут быть терапия, направленная на развитие коммуникативных навыков, занятия по социальной адаптации. Используются различные методики, включая арт-терапию, логопедические занятия и сенсомоторную коррекцию.

Подать заявление на курс реабилитации можно на региональном портале госуслуг.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. По данным министерства, с каждым годом число детей с расстройством аутистического спектра становится всё больше.

Читайте также:

Новую выплату за рождение ребёнка получили уже около 500 подмосковных семей

Экстренную социальную помощь с начала года получили 15 тыс. жителей Подмосковья

Подмосковный пансионат занял первое место на Всероссийском конкурсе
#подмосковье
#московская область
#дети
#дети с инвалидностью
#аутизм
#реабилитация
#минсоцразвития мо
#андрей кирюхин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Урожай овощей в подмосковных теплицах с начала года составил более 34 тыс. тонн
02 апреля 2025, 16:53

Фото: istockphoto.com/romaset

Около 34,8 тыс. тонн овощей собрали в тепличных комплексах Московской области с начала года, главной овощной культурой региона стали огурцы, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«С начала 2025 года урожай овощей защищенного грунта в Московской области составил 34,8 тыс. тонн. Большая часть валового сбора пришлась на огурцы: их собрали свыше 22,7 тыс. тонн. Кроме того, урожай томатов составил более 11,4 тыс. тонн, а ещё 679 тонн пришлось на прочие сельхозкультуры, в том числе листовые салаты, баклажаны и перец», — сказал глава областного Минсельхозпрода Сергей Двойных.
В топ-5 подмосковных производителей тепличных овощей вошли следующие компании: «Луховицкие овощи», каширская «Агрокультура Групп», электростальский «Центральный Маркет», воскресенское «Подмосковье» и расположенный в Серпухове Туровский тепличный комплекс.

Читайте также:

Для подмосковных предпринимателей пройдут вебинары по маркировке товаров

В Московской области пройдет более 200 ярмарок в апреле

Аграрии Подмосковья могут пройти онлайн-обучение по субсидиям и агрострахованию
#минсельхозпрод мо
#сергей двойных
#овощи
#теплица
#урожай
#сельское хозяйство
#московская область
#подмосковье
#огурцы
#экономика
#производители
Следите за нашими новостями
в удобном формате