В Химках состоится завершающий этап Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
С 7 по 9 апреля в Подмосковье пройдут финальные соревнования VIII сезона Всероссийской олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии». Часть испытаний состоится на площадке ООО «Жостово», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Креативные индустрии —это быстро развивающаяся сфера экономики, объединяющая культуру, искусство, технологии и предпринимательство. Она охватывает кино, театр, музыку, digital-медиа, дизайн, архитектуру, моду, гастрономию, урбанистику и другие направления, формируя новые тренды и инновации.
Организаторы того направления в рамках олимпиады является Московский государственный институт культуры. Сам проект выступает ключевой инициативой президентской платформы «Россия — страна возможностей» и в 2024 году вошёл в национальный проект «Молодёжь и дети». Его главная задача — содействовать формированию кадрового потенциала и культурного суверенитета России.
Тема сезона 2025 года — «Работать и учиться в России». В этом году участникам предложат больше практико-ориентированных заданий от индустриальных партнёров, что откроет новые карьерные перспективы.
Финальные состязания проходят при поддержке Торгово-промышленной палаты Московской области. В состав жюри вошли руководитель ТПП МО Денис Французов и эксперт Елена Каныгина, которые помогут связать образовательный процесс с актуальными запросами бизнеса.
Подмосковье занимает ведущие позиции в развитии креативной индустрии. В регионе сформирована экосистема для творческих инициатив — от народных промыслов Жостово, Гжели и других традиционных ремёсел до современных арт-пространств. Здесь действуют грантовые программы и акселераторы, поддерживающие творческих предпринимателей.
Читайте также:
В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами
В Подмосковье развивают более ста проектов импортозамещения в машиностроении
Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Организаторы того направления в рамках олимпиады является Московский государственный институт культуры. Сам проект выступает ключевой инициативой президентской платформы «Россия — страна возможностей» и в 2024 году вошёл в национальный проект «Молодёжь и дети». Его главная задача — содействовать формированию кадрового потенциала и культурного суверенитета России.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Тема сезона 2025 года — «Работать и учиться в России». В этом году участникам предложат больше практико-ориентированных заданий от индустриальных партнёров, что откроет новые карьерные перспективы.
Финальные состязания проходят при поддержке Торгово-промышленной палаты Московской области. В состав жюри вошли руководитель ТПП МО Денис Французов и эксперт Елена Каныгина, которые помогут связать образовательный процесс с актуальными запросами бизнеса.
Подмосковье занимает ведущие позиции в развитии креативной индустрии. В регионе сформирована экосистема для творческих инициатив — от народных промыслов Жостово, Гжели и других традиционных ремёсел до современных арт-пространств. Здесь действуют грантовые программы и акселераторы, поддерживающие творческих предпринимателей.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Заключительный день соревнований, 9 апреля, пройдет на ООО «Жостово». В рамках «Турнира креаторов» участники будут разрабатывать идеи по популяризации креативных индустрий Подмосковья. Работа на площадке традиционного народного промысла даст финалистам возможность увидеть, как культурное наследие трансформируется в современные коммерческие проекты. Это уникальный шанс исследовать сочетание традиций и цифровых технологий и познакомиться с принципами продвижения народных ремёсел в новой экономике.
Читайте также:
В Подмосковье внедряют новую цифровую систему контроля обращения с отходами
В Подмосковье развивают более ста проектов импортозамещения в машиностроении
Жители Подмосковья могут присоединиться к акции «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Дайана Хусинова