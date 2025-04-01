В Подмосковье начали приём документов по программе «Земский работник культуры»

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В Московской области 1 апреля стартовал приём документов по программе «Земский работник культуры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Планируется предоставление единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек», – уточнили в пресс-службе.Там добавили, что документы принимают от организаций культуры, подведомственных министерству, органам местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.
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Лора Луганская