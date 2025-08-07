Подмосковный Фестиваль грудного вскармливания собрал мам, врачей и депутатов

07 августа 2025, 22:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе прошёл Фестиваль грудного вскармливания. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В лекциях и мастер-классах приняли участие будущие и молодые родители. Среди тем лекций – влияние грудного вскармливания на здоровье и развитие ребёнка, роль отца в поддержке лактации, связь между ГВ и формированием прикуса, основы безопасного ношения детей в слинге. Спикерами выступили профильные специалисты, консультанты по грудному вскармливанию и приглашённые эксперты.

«По данным отдельных регионов, сейчас около 45% женщин осознанно отказываются от грудного вскармливания, а ещё 10% не могут кормить по медицинским показаниям. Мы стремимся к тому, чтобы грудное вскармливание стало для матери и ребёнка естественным и приоритетным выбором. Смесь – не альтернатива, а крайняя мера. Грудное молоко – естественная защита малыша от заболеваний, фундамент его здоровья на всю жизнь», – отметила координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья», первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Фестиваль оказался очень полезным. Я всегда мечтала кормить грудью. С первым ребёнком этого не получилось, но теперь есть уверенность, что обязательно получится со вторым. Сегодня я пообщалась с консультантом по ГВ, она ответила все мои вопросы. Уже успела завести новые знакомства с мамами-единомышленницами», – поделилась участница фестиваля Кристина.

Фото: пресс-служба Минздрава МО



«Грудное вскармливание – это иммунитет ребёнка. В грудном молоке содержатся биологически активные вещества, которые передают сигналы иммунным клеткам, помогая им формироваться и развиваться. Пока у младенца не сформирован собственный иммунитет, именно молоко матери защищает его от инфекций, вирусов и воспалений», – рассказал главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Подмосковья, доктор медицинских наук Андрей Продеус.