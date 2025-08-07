В Подмосковье подросток получил сложный перелом, пропустив на дороге собаку

07 августа 2025, 21:29

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подмосковные врачи помогли мальчику, который пропустил через дорогу лабрадора и получил тяжёлый перелом голени. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Катаясь по территории СНТ на велосипеде и разогнавшись до приличной скорости, подросток применил экстренное торможение, когда на дорогу выскочил лабрадор. Заднее колесо велосипеда занесло, и мальчик упал. Оценив тяжесть травмы, хозяйка собаки вызвала скорую помощь. Пострадавшего доставили в Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу.



«После всех диагностических мероприятий дежурная бригада поставила диагноз – перелом нижней трети костей голени. Это крайне тяжёлая травма для голеностопного сустава в таком возрасте. Перелом был многооскольчатым. Нам удалось успешно восстановить анатомию голеностопного сустава без разрезов», – отметил заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Виталий Куваев.