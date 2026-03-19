Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов состоялся в Подольске
В городском округе Подольск прошел региональный фестиваль всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участниками соревнований стали сотрудники предприятий региона в возрасте от 25 до 59 лет, а также сборные команды муниципалитетов Подмосковья. Всего в региональном этапе выступили более 170 человек — это команды, успешно прошедшие муниципальный отбор.
По итогам состязаний первое место разделили команды городских округов Богородский и Подольск, набравшие одинаковое количество баллов. Бронзовым призёром стала команда из Ступино. Победители представят Московскую область на всероссийском этапе фестиваля ГТО.
Программа соревнований включала пять дисциплин IX–XV ступеней комплекса: стрельбу из пневматической винтовки, наклон вперёд на гимнастической скамье, отжимания, подъём туловища из положения лёжа, а также подтягивания или рывок гири.
Фестиваль прошёл 14 марта на базе физкультурно-спортивного комплекса «Заречье» в Подольске в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
