В Звенигороде во время поисков утонувших детей спасатели сняли с дерева запутавшуюся сову
В ходе масштабной поисковой операции на Москве-реке в районе Звенигорода произошел трогательный случай, не связанный напрямую с основной задачей. Участники поисков заметили сову, которая запуталась в леске на прибрежном дереве и не могла выбраться. Птица беспомощно висела на ветках, рискуя погибнуть, сообщили волонтеры отряда «Добротворец».
Несмотря на сложнейшие условия и круглосуточную работу, спасатели мгновенно отреагировали на беду пернатой. По словам очевидцев, они, не раздумывая, развернули настоящую спасательную операцию: одни забирались на дерево, чтобы добраться до птицы, а водолазы страховали их и спускались в воду. Совместными усилиями удалось аккуратно освободить сову от лески и передать ее на лодку, которая доставила находку в штаб.
Сейчас сова находится под наблюдением специалистов. Орнитологи и ветеринары осмотрели птицу и пришли к выводу, что ее состояние удовлетворительное, серьезных повреждений нет. После завершения всех необходимых процедур ее планируют выпустить обратно в дикую природу.
Напомним, что поиски, в ходе которых произошло это событие, велись из-за трагедии, потрясшей весь город. 7 марта трое подростков провалились под лед на Москве-реке. Спасатели и волонтеры несколько дней прочесывали акваторию. К сожалению, всех детей нашли погибшими: тела мальчиков обнаружили 11 и 13 марта, тело девочки — 17 марта. Родственникам оказывается психологическая помощь.
