В Звенигороде во время поисков утонувших детей спасатели сняли с дерева запутавшуюся сову

19 марта 2026, 17:53

Звенигородские водолазы сняли с дерева, застрявшую сову, во время поисков детей

Фото: АНО Водолазная группа «ДобротворецЪ»/VK

В ходе масштабной поисковой операции на Москве-реке в районе Звенигорода произошел трогательный случай, не связанный напрямую с основной задачей. Участники поисков заметили сову, которая запуталась в леске на прибрежном дереве и не могла выбраться. Птица беспомощно висела на ветках, рискуя погибнуть, сообщили волонтеры отряда «Добротворец».