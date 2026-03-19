На строительстве судебного участка в Истре приступили к монтажу фасадных панелей
Одноэтажное здание участка мировых судей строят на улице ЭХ Большевик в Истре. В настоящее время готовность объекта составляет 22%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Участок создают по современной технологии быстровозводимых зданий.
Строительство должны завершить в 2027 году. Перед сдачей объекта в эксплуатацию на прилегающей территории проведут благоустройство: организуют парковку и создадут места для отдыха.«Сейчас уже готов каркас. Подрядчик монтирует фасадные панели наружных стен и проводит кровельные работы», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.
