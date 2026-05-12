Фестиваль «Губернское событие» соберёт гостей в усадьбе Дубровицы

12 мая 2026, 10:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Жителей и гостей округа приглашают провести день в окружении красоты и искусства на фестивале «XVII–XXI. Губернское событие». Мероприятие пройдёт 16 мая с 12:00 до 16:00 в Подольске., посёлке Дубровицы. Организаторы — Министерство культуры и туризма Московской области, Дома культуры Подмосковья и КПЦ «Дубровицы», сообщает пресс-служба администрации городского округа.







В 12:00 начнётся открытие в КПЦ «Дубровицы». Там же состоятся конкурсы театров мод, романса и исторического танца, а также просветительские лекции об истории подмосковных усадеб.



В это же время на площади усадьбы Голицыных откроется ярмарка декоративно-прикладного искусства. Для посетителей подготовили развлечения и угощения, будут работать кафе, фудтраки, детские аттракционы и фотозоны.



Также в 12:00 на Певческом поле развернутся народные гуляния с выступлениями фольклорных и театральных коллективов. Здесь же организуют выставку подольских художников, пленэр, читальный зал, мастер-классы и авторскую программу Г. Сеничевой «О чем молчит Цветаевский камень».



В 13:00 на Певческом поле и в Липовом парке театральные коллективы представят «Прогулку с классикой». Активности для гостей: гадание по книге, знакомство с «языком цветов» и освоение «языка веера». В 14:30 у колокольни храма Знамения Богородицы пройдёт фестиваль колокольного звона.



Вход свободный, возрастное ограничение 0+.