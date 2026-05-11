Танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада покорил Москву

11 мая 2026, 14:06

Большедворский Дом культуры (Павлово-Посадский городской округ) вновь подтвердил высокий уровень своего эстрадного ансамбля. 8 мая воспитанники коллектива «Феерия» выступили на VII Международном хореографическом конкурсе-фестивале «GRAND DANCE FESTIVAL», который проходил в концертном зале «Измайлово» в Москве.





Масштабное событие объединило участников с 7 по 10 мая. За звание лучших боролись хореографические ансамбли и сольные исполнители из различных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья, представившие танцы самых разных стилей и направлений.



По итогам конкурсных состязаний среднюю группу «Феерии» удостоили звания лауреата третьей степени. Старшая группа коллектива завоевала сразу два диплома — лауреата второй и третьей степени. Администрация Дома культуры «Большедворский» поздравила артисток и их бессменного руководителя Ирину Ирвачеву с блестящим результатом.





«Желаем вам неиссякаемого творческого вдохновения, ярких и незабываемых выступлений, нескончаемых оваций и новых, блестящих побед на самых престижных площадках! Так держать!» — говорится в официальном обращении коллектива ДК.