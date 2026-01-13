Фестиваль искусства «Перезагрузка» собрал в Зарайске около 18 000 человек

13 января 2026, 19:08

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Около 18 000 человек стали гостями и участниками фестиваля современного искусства «Перезагрузка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль проходил в Зарайске с 17 ноября 2025 по 9 января 2026 года уже в третий раз.

«Перезагрузка» – настоящий праздник для жителей и гостей Зарайска, а также одно из главных культурных событий Подмосковья. Среди гостей были художники, галеристы, блогеры, звёзды театра и кино, представители бизнеса снова. Событие подтвердило статус города как нового центра современного искусства», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО