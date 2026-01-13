Фестиваль искусства «Перезагрузка» собрал в Зарайске около 18 000 человек
Около 18 000 человек стали гостями и участниками фестиваля современного искусства «Перезагрузка». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходил в Зарайске с 17 ноября 2025 по 9 января 2026 года уже в третий раз.
«Перезагрузка» – настоящий праздник для жителей и гостей Зарайска, а также одно из главных культурных событий Подмосковья. Среди гостей были художники, галеристы, блогеры, звёзды театра и кино, представители бизнеса снова. Событие подтвердило статус города как нового центра современного искусства», – отметили в ведомстве.На фестивале было развёрнуто четыре выставки: «Дом от погреба до чердака» в арт-пространстве «ЦЕХЪ», а также «Вино из одуванчиков», «Наличники Зарайска» и выставка результатов работ художников арт-резиденции – в историческом доме поэта-революционера Григория Мачтета. На фасаде арт-пространства разместили объект мультидисциплинарного художника из Зарайска Napasio.
В этом году в Зарайске впервые устроили арт-резиденцию, восемь участников которой в течение месяца знакомились с городом и его историей. Результатом стала выставка в Доме Мачтета, превратившая его в хранилище воспоминаний Зарайска.
В арт-пространстве «ЦЕХЪ» для гостей фестиваля провели более 50 бесплатных творческих мастер-классов, представили премьеру спектакля на основе культурных кодов города. Атмосферу чуда поддержали фортепианный концерт Дмитрия Устинова и Рождественский бал.