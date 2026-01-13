В Подмосковье прошли отборочные этапы фестиваля «Хрустальный лёд»
С 2 по 9 января в Московской области состоялись отборочные туры I областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лёд» под художественным руководством Ильи Авербуха. Мероприятия собрали более 29 тыс. зрителей, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Соревнования прошли в восьми муниципалитетах. В Люберцах фестиваль посетили 3,5 тыс. человек, в Лобне — 4 тыс., в Домодедове — 4 тыс., в Подольске — 4,5 тыс., в Балашихе — 2,5 тыс., в Одинцово — 3 тыс., в Коломне — 4 тыс., а в Дубне — 3,7 тыс. зрителей.
Финалисты определены и опубликованы на сайте фестиваля. Каждый этап завершался ледовым спектаклем Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья» с участием известных фигуристов, включая Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Максима Шабалина.
Оценку выступлениям давали чемпионы мира, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров. Подробности доступны на сайте фестиваля. Организатором выступила АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке Минкультуры и туризма региона.
