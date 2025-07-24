Фестиваль «Jazzовые сезоны» перебирается на новое место

24 июля 2025, 17:55

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

XI Международный фестиваль «Jazzовые сезоны» состоится 23 и 24 августа в музее-заповеднике Архангельское в городском округе Красногорск. Впервые это джазовое мероприятие на открытом воздухе пройдёт в «подмосковном Версале», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Джазовые музыканты и представители других жанров выступят сразу на двух сценах. Среди хедлайнеров – Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, GIPSY KINGS by André Reyes из Франции, Полина Гагарина, Пётр Налич, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, ILUGDIN TRIO, Jazzirama из Узбекистана и другие.



Несколько лет подряд «Jazzовые сезоны» входят в десятку лучших джазовых опен-эйр-фестивалей России. Второе десятилетие своей истории они начинают в новой локации. Ранее площадкой фестиваля был музей-заповедник «Горки Ленинские».



«В этом году открывается новая глава в жизни фестиваля. «Jazzовые сезоны» переезжают в знаменитое «Архангельское» – «подмосковный Версаль». Фестиваль станет ещё масштабнее. Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, выступлений мировых звёзд. Особенно хочу отметить концерт GIPSY KINGS by André Reyes. Они завершат программу первого дня 23 августа. Благодаря таким мировым хитам, как Bamboleo, Djobi Djoba и другим они завоевали сердца поклонников по всему миру. Мой оркестр выступит в оба дня фестиваля. Мы представим пьесы с альбома «Образы. Мусоргский и Бородин» и джазовый спектакль «Петя и Волк». Завершит фестиваль 24 августа Полина Гагарина», – поделился худрук фестиваля Игорь Бутман.