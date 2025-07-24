Руководителю лотошинского хора помогут получить заслуженное звание

24 июля 2025, 10:26

Фото: пресс-служба администрации м.о. Лотошино

Участницы хора «Ветеран» при Лотошинском доме культуры обратились к руководству округа с просьбой помочь составить ходатайство в областное министерство культуры по поводу присвоения руководителю хора Александру Евсееву звания «заслуженный артист». Об этом сообщает пресс-служба муниципального округа.





Свою просьбу участницы хора высказали в ходе очередного приёма населения, который провели глава муниципалитета Екатерина Долгасова, председатель окружного Совета депутатов Алексей Куликов и профильные специалисты администрации и коммунальных служб.



Екатерина Долгасова заверила участниц «Ветерана», что администрация окажет всю необходимую помощь в этом вопросе.





«Александр Евсеев замечательный музыкант, уже много лет он является бессменным руководителем хора «Ветеран» — настоящей гордости нашего округа. Мы сделаем всё, чтобы Александр Викторович получил звание, которое заслужил многолетним добросовестным трудом», — сказала Екатерина Долгасова.