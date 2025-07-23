В Подмосковье пройдет Сырный фестиваль с участием 75 фермеров

23 июля 2025, 17:38

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 по 3 августа в деревне Дубровское округа Истра пройдет гастрономический Сырный фестиваль фермерской продукции. Мероприятие организует Министерство культуры и туризма Московской области. В нем примут участие 75 региональных производителей, в том числе фермы и хозяйства, специализирующиеся на молочной продукции и сырах.