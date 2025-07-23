В Подмосковье пройдет Сырный фестиваль с участием 75 фермеров
С 1 по 3 августа в деревне Дубровское округа Истра пройдет гастрономический Сырный фестиваль фермерской продукции. Мероприятие организует Министерство культуры и туризма Московской области. В нем примут участие 75 региональных производителей, в том числе фермы и хозяйства, специализирующиеся на молочной продукции и сырах.
Среди участников — «Ферма Цветковых», которая представит свою линейку кисломолочных изделий и сыров. Хозяйство в 2025 году получило господдержку на 6,681 млн рублей, включая 1,773 млн из федерального бюджета. Ранее предприятие также использовало гранты на агротуризм, развитие семейной фермы и приобретение техники.
Экоферма «РОЙГАС» предложит гостям фестиваля сыры, молочные продукты и колбасные изделия. В этом году она получила субсидию в размере 3,403 млн рублей, из которых более миллиона — федеральные средства. Хозяйство направит их на увеличение производства молока. В 2023–2024 годах ферма также получала гранты на развитие.
На фестивале будут представлены и другие фермерские хозяйства региона: «ШИПЧИК», «Ферма Ляшенко С.Н.», «Сыры Олега Сироты», ИП Цветкова Анна Павловна, Пасека «Золино» и др.В Минсельхозе Подмосковья отмечают, что в 2024 году в регионе произведено 173,6 тыс. тонн сыра. В 2025 году планируется увеличить объем на 3,3 тыс. тонн. Сегодня в области работают более 50 промышленных предприятий и столько же фермерских хозяйств, а также агропарк «Сырная долина», который способствует развитию сыроварения.
Регион удерживает лидерство по производству сыра в России с 2021 года. Власти считают поддержку фермеров ключевым фактором успеха — как через меры господдержки и субсидии, так и с помощью мероприятий, знакомящих жителей с продукцией местных производителей. Для аграриев на портале «Мой АПК» доступен интерактивный сервис «Календарь мер поддержки» с актуальной информацией о подаче заявок и правилах участия.
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