В Дубне создали необычное мозаичное панно, символизирующее мир и дружбу

22 июля 2025, 20:23

Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна

На Менделеевской набережной в Дубне открыли новый арт-объект – мозаичное панно «Мир! Мур! Мяу!» символизирующее мир и дружбу. Изображение котиков – первое в проекте, который будет реализован в наукограде в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«У Дубны есть свои узнаваемые символы. В последние годы благодаря работам художника Михаила Полякова туристы едут в наш город, в том числе, чтобы увидеть мозаики», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

«Сделали панно на тему мира, добра и любви – того, чего сейчас не хватает. И кто не любит котиков? Все мы любим котиков. Будет знаковая вещь в месте, где много жителей и туристов», – рассказал о замысле художник-мозаичист Михаил Поляков.