В Дубне создали необычное мозаичное панно, символизирующее мир и дружбу
Видео: пресс-служба администрации г. о. Дубна
На Менделеевской набережной в Дубне открыли новый арт-объект – мозаичное панно «Мир! Мур! Мяу!» символизирующее мир и дружбу. Изображение котиков – первое в проекте, который будет реализован в наукограде в ближайшие годы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«У Дубны есть свои узнаваемые символы. В последние годы благодаря работам художника Михаила Полякова туристы едут в наш город, в том числе, чтобы увидеть мозаики», – отметил глава наукограда Максим Тихомиров.Авторы идеи выбрали героями сюжета мирных котиков. Над панно в течение трёх месяцев работали 10 мастеров. В итоге получилась «римская мозаика» – рисунок, составленный из модулей. Это кропотливая, но долговечная работа.
«Сделали панно на тему мира, добра и любви – того, чего сейчас не хватает. И кто не любит котиков? Все мы любим котиков. Будет знаковая вещь в месте, где много жителей и туристов», – рассказал о замысле художник-мозаичист Михаил Поляков.Участники городского объединения гастрономических проектов «Волна» ставят задачу развивать туристические маршруты, гастрономическую культуру, украшать город. Рядом с популярными точками в наукограде будут появляться новые мозаики, тема которых связана с Дубной, её историей, научными достижениями и прославленными жителями.