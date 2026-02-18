В парке Лотошина проведут блинную лотерею

18 февраля 2026, 09:53

оригинал Фото: istockphoto.com/JackF

Праздник проводов зимы «Сударыня-Масленица» состоится в Лотошинском парке культуры и отдыха в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Гостей ждут творческие выступления мастер-классы, игры, конкурсы, а также блинная лотерея с десятью суперпризами.





«В программу праздника вошли традиционные масленичные забавы: можно будет потягаться в подъёме гири, залезть на столб за призом, попробовать себя в перетягивании каната и пр. Все желающие смогут угоститься блинами. А в конце мы вместе сожжём чучело Зимы», — рассказала сотрудница парка Екатерина Высоцкая.