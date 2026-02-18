Капремонт Радумльского лицея-интерната в Солнечногорске завершат к осени

18 февраля 2026, 11:19

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание лицея-интерната, построенное в деревне Радумля округа Солнечногорск 64 года назад, капитально ремонтируют. Открыть обновлённый объект планируют в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время в лицее продолжается демонтаж и начались общестроительные и отделочные работы.





«Общая площадь здания составляет почти две с половиной тысячи квадратных метров. В рамках капремонта там обновят кровлю, фасад, входные группы, заменят инженерные сети, сантехнику, окна и двери, проведут отделку помещений, установят системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, завезут новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.