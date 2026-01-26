Фестиваль-конкурс в Подольске собрал учеников трёх музыкальных школ

26 января 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

28 музыкантов в возрасте от семи до семнадцати лет приняли участие в фестивале-конкурсе юных исполнителей на ударных и духовых инструментах «Сияние звука», который подольской состоялся в детской музыкальной школе № 1 в воскресенье, 25 января. Об этом сообщает пресс-служба городского округа.





Своё мастерство и талант продемонстрировали ученики трёх крупнейших окружных музыкальных школ: №1, №2 и климовской.



