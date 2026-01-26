Школьникам Подмосковья рассказали, как защищают космические спутники от хакеров

26 января 2026, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры»

В Подмосковье более 16 700 школьников за первую неделю прошли новое занятие проекта «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.