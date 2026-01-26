Школьникам Подмосковья рассказали, как защищают космические спутники от хакеров
В Подмосковье более 16 700 школьников за первую неделю прошли новое занятие проекта «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского». Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.
Новый урок посвятили кибербезопасности в космосе. Школьники изучают, как защищают спутники, станции и цифровые системы от кибератак.
Ученики 1–4 классов выполняют игровую космическую миссию и проходят знакомство с устройством современного спутника. Ребята из 5–9 классов анализируют цифровые угрозы и изучают риски в космических и информационных системах. Старшеклассники 10–11 классов разбирают продвинутые методы защиты — настраивают алгоритмы анализа данных, создают защищённые каналы связи и проходят обучение по предотвращению кибератак на спутники и орбитальные станции.
Пройти задания можно как на уроках в школе, так и самостоятельно дома. Онлайн-тренажёр доступен на платформе проекта «Урок цифры» до 8 февраля.
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» АНО «Цифровая экономика» проводит совместно с Минцифры и Минпросвещения России в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Читайте также: