Фестиваль красок стал одним из главных событий ночи в Раменском парке
В Раменском парке в выходные провели масштабное областное мероприятие «Ночь в парке». Событие собрало множество участников всех возрастов, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Одним из ярких моментов стал фестиваль красок под зажигательные ритмы диджея. Маленькие участники наслаждались анимацией. Кроме того, прошли креативные мастер-классы, где каждый мог создать что-то прекрасное своими руками. Участники танцевального баттла Just Dance продемонстрировали свои навыки и энергию на сцене. Это захватывающее зрелище не оставило равнодушным ни одного зрителя», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, мероприятие «Ночь в парке» подарило участникам множество положительных эмоций и ярких впечатлений.